خالد مرتجي يكشف موعد أول مباراة في ستاد الأهلي

"نرد بالعمل".. رسالة من محمود الخطيب إلى من يتطاول على النادي

كتب - يوسف محمد:

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن ستاد النادي سيكون جاهز لاستقبال أول مباراة، بعد 4 سنوات من الآن، بالإضافة إلى تأكيده على أن سعة الاستاد مكن الممكن أن تتخطى 42 ألف متفرج.

وقال مرتجي في تصريحات، عبر قناة النادي الأهلي: "سعة ستاد النادي ستكون 42 ألف مشجع، مع إمكانية زيادة هذا العدد من الجماهير فيما بعد، ننتظر الدعم من الدولة بالسماح بالحضور الجماهيري بشكل جماهير، لأن التواجد الجماهيري هو أساس هذا المشروع الاستثماري".

وأضاف: "شركة القلعة الحمراء منحتنا وعد، بأن أول مباراة تقام على ستاد النادي الأهلي، ستكون بعد 45 سنوات من الآن، ما حدث في مجلس محمود الخطيب لم يحدث في تاريخ النادي، على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الرياضي أو الخدمي أو الاجتماعي".

وتابع: "الخطيب كان حريصا على مراجعة برنامج المجلس الذي قدمه في الانتخابات السابقة، من أجل تنفيذ كافة الخطط والبرنامج الخاص بالفريق، قبل الانتخابات المقبلة في النادي المقررة في نوفمبر 2026".

واختتم مرتجي تصريحاته: "لست سعيدا بسبب المنظومة التحكيمية في مصر، الأزمة في من يعملون مع الخبير الأجنبي، وليس في الخبير الأجنبي الذي يدير ولابد أيضا من تطبيق مبدأ تكافئ الفرص في مصر".

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