القاهرة ـ مراسل مصراوي:

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره فاركو عند الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

وتشهد صفوف الزمالك 6 غيابات لأسباب متنوعة خلال مباراة فاركو.

غيابات الزمالك أمام فاركو

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، أن اللاعب عبدالله السعيد سيغيب عن اللقاء بسبب استمرار معاناته من الإصابة بشد في عضلة السمانة، فيما سيغيب أحمد فتوح؛ لشعوره بكدمة خفيفة في الركبة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قائمة غيابات الزمالك ستشهد كذلك غياب محمود حمدي "الونش"؛ لعدم الجاهزية الفنية وغياب ناصر ماهر بسبب الإيقاف، بجانب غياب الثنائي أحمد حمدي وحمزة المثلوثي بسبب إصابتهما وتأهيلهما.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري

الزمالك يحتل المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف، فيما يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 18 نقطة.

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