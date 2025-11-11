محمد مطيع: الجودو المصري يعيش طفرة حقيقية.. وإنجاز الرملي دليل التطور

تحدث محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، عن فوز اللاعب عمر الرملي بالميدالية الذهبية في دورة التضامن الإسلامي بالرياض، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة حاليًا، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من النجاحات بفضل الجهود المبذولة في إعداد المنتخب.

وأشاد مطيع بالمستوى المميز لعمر الرملي خلال البطولة، قائلًا في تصريحات صحفية: "بطولة الأمس كانت في غاية القوة، خصوصًا في ظل مشاركة أبطال عالميين، لكن عمر الرملي قدّم أداءً استثنائيًا، ولم يهزم بطل أذربيجان فقط، بل بطل أولمبياد باريس وبودابست 2025 والمصنف رقم واحد على العالم".

وأضاف: "في نصف النهائي، فاز عمر على لاعب إماراتي من أصل روسي، وهو المصنف الرابع عالميًا، وفي الكوارتر فاينل تغلب على بطل كازاخستان المصنف السابع على العالم، والحاصل على المركز الخامس في أولمبياد باريس وبطولة بودابست، وده يوضح إننا واجهنا نخبة الصف الأول في العالم".

وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، موضحًا: "إحنا بقالنا سنة فقط موجودين في الاتحاد، وبدأنا مرحلة جديدة بعد أولمبياد باريس، لما عدد كبير من اللاعبين اعتزلوا، والبعض الآخر اتصاب، فبدأنا من أول وجديد وبنينا منتخبًا بعناصر شابة".

وتابع مطيع: "العمل كان منظمًا، بدأنا بمعسكرات داخل مصر ثم معسكرات خارجية في اليابان والجزائر، وشاركنا في بطولة إفريقيا وحققنا المركز الأول في الفردي والفرق، وده كان مؤشر واضح على إننا ماشيين في الاتجاه الصح".

وكشف مطيع عن سر الطفرة الحالية في نتائج المنتخب، قائلًا: "الاستمرارية في المعسكرات والتخطيط الطويل المدى هما السبب الرئيسي، بجانب إيمان اللاعبين بنفسهم ودعم الاتحاد الكامل ليهم، سواء فنيًا أو نفسيًا".

واختتم رئيس الاتحاد حديثه قائلًا: "حققنا ميداليتين برونزيتين من خلال يسري سامي وتسنيم، ويسري خسر بصعوبة من المصنف الرابع على العالم، وكل ده بيأكد إن المنتخب كله بيتقدم خطوة بخطوة.. وعمر الرملي هو نموذج لجيل جديد من الأبطال اللي هيكتبوا تاريخ جديد للجودو المصري".