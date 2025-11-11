ناصر ماهر يتقدم ببلاغ ضد أحد منتحلي شخصيته.. ما القصة؟

اتخذ ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارا صارما ضد أحد الأفراد المنتحلين شخصيته عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن ناصر ماهر صباح اليوم الثلاثاء، تقدمه ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد أحد الأفراد المنتحلين شخصيته عبر حساب وهمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة الحساب الوهمي وقال:" أنا معنديش أي صفحة أو أكونت علي فيسبوك ومليش علاقة بأي حاجة الشخص ده بينزلها".

وواصل:" تم عمل بلاغ لمباحث الإنترنت وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، أتمنى كل الناس تعمل ريبورت للصفحة دي".

وكان الحساب الوهمي علي فيسبوك باسم ناصر ماهر، قد نشر صورة له عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي السوبر وعلق عليها "تعالالي"، في اشارة لمواجهة الأهلي بالنهائي.