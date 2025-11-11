مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

جميع المباريات

إعلان

ناصر ماهر يتقدم ببلاغ ضد أحد منتحلي شخصيته.. ما القصة؟


كتب- محمد عبدالهادي:

12:53 م 11/11/2025

ناصر ماهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارا صارما ضد أحد الأفراد المنتحلين شخصيته عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن ناصر ماهر صباح اليوم الثلاثاء، تقدمه ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد أحد الأفراد المنتحلين شخصيته عبر حساب وهمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة الحساب الوهمي وقال:" أنا معنديش أي صفحة أو أكونت علي فيسبوك ومليش علاقة بأي حاجة الشخص ده بينزلها".

وواصل:" تم عمل بلاغ لمباحث الإنترنت وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، أتمنى كل الناس تعمل ريبورت للصفحة دي".

وكان الحساب الوهمي علي فيسبوك باسم ناصر ماهر، قد نشر صورة له عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي السوبر وعلق عليها "تعالالي"، في اشارة لمواجهة الأهلي بالنهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر ماهر نادي الزمالك منتحلي شخصيته

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة