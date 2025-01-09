الزمالك يعبر إلى دور الـ16 من كأس مصر بثائية زيزو وشلبي

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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أبو قير للأسمدة

متابعة-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أبو قير للأسمدة، بنتيجة 2-0، في المبارة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وافتتح أحمد السيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 21، قبل أن يهدر ركلة جزاء، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني.

تابع أحداث المباراة:

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:

حراسة المرمى، السيد الصاوي

خط الدفاع، أحمد عادل – محمود علاء –– محمد أحمد – محمد علاء

خط الوسط، يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع

خط الهجوم، هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود

خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم، كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

تابع أحداث المباراة:

الهدف الأول للزمالك بعد مرور 20 دقيقة، ضربة حرة غير مباشرة سددها زيزو اصطدمت في مدافع أبو قير للأسمدة وسكنت الشباك.

في الدقيقة 41 أهدر أحمد السيد زيزو ركلة جزاء للزمالك، تم احتسابها بعد خطأ داخل منطقة الجزاء على حارس مرمى أبو قير للأسمدة

وفي الدقيقة 91 من المباراة سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك