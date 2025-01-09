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الزمالك يعبر إلى دور الـ16 من كأس مصر بثائية زيزو وشلبي

01:36 م الخميس 09 يناير 2025
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    إنذار لعمر جابر من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    فتوح وحسام عبد المجيد من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    شيكابالا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
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    دونجا ومحمد شحاتة من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
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    دونجا من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    دكة بدلاء الزمالك من مباراة أبو قير للأسمدة
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    دونجا ر4
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    جروس من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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متابعة-هند عواد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على أبو قير للأسمدة، بنتيجة 2-0، في المبارة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وافتتح أحمد السيد زيزو التسجيل للزمالك في الدقيقة 21، قبل أن يهدر ركلة جزاء، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني.

تابع أحداث المباراة:

وجاء تشكيل أبو قير للأسمدة كالتالي:

حراسة المرمى، السيد الصاوي

خط الدفاع، أحمد عادل – محمود علاء –– محمد أحمد – محمد علاء

خط الوسط، يوسف حمدي – عبد الله محمد – خالد ربيع

خط الهجوم، هشام نيمار – جون مابيتشو –محمود كلشط

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى، محمد صبحي

خط الدفاع، أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد محمود

خط الوسط، نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم، كونراد ميشالاك – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

تابع أحداث المباراة:

الهدف الأول للزمالك بعد مرور 20 دقيقة، ضربة حرة غير مباشرة سددها زيزو اصطدمت في مدافع أبو قير للأسمدة وسكنت الشباك.

في الدقيقة 41 أهدر أحمد السيد زيزو ركلة جزاء للزمالك، تم احتسابها بعد خطأ داخل منطقة الجزاء على حارس مرمى أبو قير للأسمدة

وفي الدقيقة 91 من المباراة سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني للزمالك

الزمالك الزمالك وأبو قير للأسمدة كأس مصر بث مباشر الزمالك وأبو قير للأسمدة نتيجة مباراة الزمالك ومصطفى شلبي
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