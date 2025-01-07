كولر مهدد بعدم قيادة الأهلي أمام سموحة

كتب- محمد خيري:

اقترب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، من الغياب عن قيادة فريقه خلال مواجهة سموحة المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني مارسيل كولر من الإصابة بنزلة برد شديدة، وفقا لما أعلنه النادي الأهلي على موقعه الرسمي، ولم يقود مران الفريق الختامي أمس الإثنين.

ووفقا لمصدر داخل النادي الأهلي، أكد أن المدير الفني لم يتواجد في معسكر الفريق، الذي يقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى حتى الآن، وهو ما يهدد قيادته للفريق الأحمر أمام سموحة نظرا لاستمرار إصابته.

وأتم المصدر، أن الموقف سوف يتضح بشكل أكبر خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي حال عدم قدرة السويسري على التواجد، سوف يقود الفريق سامي قمصان المدرب المساعد.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري