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"يتبقى خطوة واحدة".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن فسخ الأهلي عقد لاعبه

11:03 ص الأحد 05 يناير 2025
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي اقترب من الإعلان عن فسخ عقد الجنوب أفريقي، بيرسي تاو ورفع إسم رضا سليم من قائمة الفريق.

وأكد "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "علمت من مصدر مطلع إن الخطوة التي تفصل إعلان الأهلي فسخ عقد بيرسي تاو ورفع إسم رضا سليم من قائمة الفريق، هي الانتهاء بشكل رسمي من ضم صفقات أجنبية والإعلان عنها".

وأضاف: "الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات مع اللاعبين الأجانب وأنديتهم وسيتم حسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وبكل تأكيد الأهلي يحتاج لصفقات أجانب قوية خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق استعدادًا للتحديات والمنافسات القوية المقبلة".

وأتم تصريحاته: "هقولكم مفاجأة أن حسب معلومتنا، ممكن عقد بيرسي تاو ميتفسخش لو وافق على الانتقال للدوري القطري وعلمنا إن في عرضين من قطر والأهلي موافق عليهم ولو اللاعب وافق مش هيكون في حاجة لفسخ العقد والأهلي كمان هيستفاد ماديًا".

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