مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مُهددة بالتأجيل

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عقد الجهات المعنية بمدينة ليفربول اجتماعاً صباح يوم غد الأحد؛ لحسم موقف مباراة الريدز ومانشستر يونايتد من إقامتها أو تأجيلها في ظل الظروف الجوية الحالية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

وتواجه مباراة ليفربول ونظيره يونايتد المقرر لها السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي احتمالية الإلغاء بسبب الظروف الجوية في مدينة ليفربول.

وسبق وتم تأجيل مباراة ليفربول ونظيره إيفرتون التي كان من المقرر إقامتها يوم 7 ديسمبر الماضي ضمن منافسات الجولة 15 بسبب الظروف الجوية.

تريتب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز 14 برصيد 22 نقطة.

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