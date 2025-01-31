طبيب الزمالك يعلن طبيعة إصابة عبدالله السعيد وعمر جابر أمام بيراميدز

أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بثلاثية على يد بيراميدز

كتب ـ رامي بشاي:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة إصابة ثنائي فريقه عبدالله السعيد وعمر جابر خلال مباراة بيراميدز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وكان فريق الزمالك قد خسر بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الزمالك عبدالله السعيد وعمر جابر كأساسيين ولكن الأول تم استبداله بالدقيقة 44 بزميله الشاب محمد السيد، فيما تم استبدال الثاني بزميله أحمد محمود بالدقيقة 65.

طبيعة إصابة عبدالله السعيد وعمر جابر

وأوضح رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن عمر جابر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، في حين يعاني عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

موعد مباراة الزمالك مع الإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لاستضافة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

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