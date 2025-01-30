"حقنة بنج للأهلاوية".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل: بن شرقي "مبطل كورة"

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بعد انضمامه.. ماذا قدم أشرف بن شرقي ضد الأهلي في 12 مباراة؟

كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض، ليس في حاجة لخدمات المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري والمنضم حديثًا للنادي الأهلي.

وقال التابعي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "etc":" انتقال أشرف بن شرقي للأهلي صفقة كيد في الزمالك، واللاعب كان قريب من الزمالك في الصيف".

وتابع:" أشرف بن شرقي، في الزمالك تألق بسبب اللاعبين الذين كانوا يتواجدون في الفريق، وهو حاليًا بعيد عن مستواه وشبه مبطل كرة، وكان يشارك مع الريان في دوري أبطال آسيا فقط".

وأكمل:" الزمالك لو كان يريد ضم بن شرقي كان ضمه، والزمالك ليس في حاجة لخدماته في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته:" صفقة بن شرقي مثل حقنة بنج للجماهير الحمراء، بعد الهجوم على الإدارة".

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