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"وصلت للنيابة واعتزال حكم".. الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في الدوري المصري حتى الآن

08:58 ص الجمعة 03 يناير 2025
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    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (7)
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    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (6)
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    الحكم الدولي محمد عادل
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    الحكم المصري محمد عادل 1
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    طرد محمد عبدالغني
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كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، جدلا واسعا، وذلك بإشراك 6 لاعبين أجانب في فريق مودرن، وهو ما يخالف لوائح لجنة المسابقات، وشهد المسابقة العديد من الحالات التحكيمية.

وبدأت الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، في الجولة من الدوري الممتاز 2024-2025، بلقاء الزمالك والبنك الأهلي، واحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض في الدقائق الأخيرة، لوجود لمسة يد على سيد "نيمار" لاعب البنك.

وتسببت ركلة جزاء الزمالك، في إثارة الجدل الذي وصل إلى النيابة، وذلك حينما عرض الإعلامي إبراهيم فايق، تسجيل مسرب لحوار الحكم مع غرفة "الفار"، ويمكن الإطلاع على التفاصيل كاملة من هنا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اعتزال محمد عادل للتحكيم، بعد العودة وإدارة مباراة زد وبتروجت، في الجولة الماضية.

وشهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بطرد عبد الغني محمد لاعب زعيم الثغر، بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وأعلن الاتحاد السكندري، التقدم باعتراض وشكوى ضد الحكم أحمد الغندور، ووصف ما حدث من طاقم التحكيم بأنه فاق الحدود، وطالبهم بإجراء تحقيق في مثل هذه المهازل التحكيمية.

وفي مباراة الأهلي وزد في الجولة الثانية، قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على قدم رشيد أحمد لاعب زد داخل منطقة الجزاء، ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب".

واختلف خبراء التحكيم، على الحالة التحكيمية المثيرة للجدل، بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وفخر الدين بن يوسف لاعب المصري البورسعيدي داخل منطقة الجزاء، وظهر الشناوي وهو يلتحم مع فخر الدين، داخل منطقة الجزاء.

محمد عادل الحالات التحكيمية المثيرة للجدل الأهلي الزمالك البنك الأهلي
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