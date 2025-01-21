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متعب يكشف حقيقة عرض تولي منصب مدير الكرة بالأهلي

11:59 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    تعرضت فيلا عماد متعب بمنطقة المعادي لسرقة حلق ذهب ومشغولات ذهبية أخرى و10 آلاف جنيه.
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    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب
  • عرض 11 صورة
    عماد متعب ورمضان صبحي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نجم الأهلي السابق، عماد متعب، حقيقة ما يتردد عن عرض عليه تولي منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال متعب خلال تصريحات بفضائية أون تايم سبورتس، مساء أمس الإثنين، إنه لم يتلقِ على الإطلاق أي عرض لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وردّ مهاجم الأهلي السابق على اللاعب الذي يرغب في ضمه للأهلي خلال كأس العالم للأندية 2025، بقوله:"أحمد سيد زيزو نجم الزمالك".

ويرى كذلك متعب صعوبة عودة لاعب بيراميدز الحالي رمضان صبحي للأهلي مجددًا:"أعتقد سيكون الأمر صعبًا للغاية".

وعن موقفه من رئاسة النادي الأهلي يومًا ما قال صاحب الـ 41 عامًا:"سيكون شرف كبير إذا توليت رئاسة الأهلي يوما ما".

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عماد متعب رمضان صبحي الأهلي مدير الكرة بالنادي الأهلي
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