المقاولون العرب يتعاقد مع نجم الأهلى السابق

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عمرو بركات، نجم نادي القناة والأهلي ومصر المقاصة السابق، لمدة موسم ونصف.

وجاء التعاقد بعد الاتفاق على المقابل المادي بين الأطراف، بحضور وكلاء اللاعب أحمد عادل وسمير الحاوي. وكانت إدارة القلعة الحمراء تعاقدت مع بركات في يناير 2017، لتتم إعارته بعد ذلك إلى صفوف الشباب السعودي.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي المقاولون العرب لمواجهة القناة يوم الاثنين المقبل الموافق 3 فبراير ضمن منافسات دوري المحترفين.

ويحتل الفريق الكروي بنادي المقاولون المركز الثاني بجدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن وادي دجلة المتصدر.