مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

السويد

- -
21:30

إسبانيا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:00

وولفرهامبتون

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الهلال الليبي

0 3
13:00

الزمالك

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

3 1
15:30

نادي الشرطة القطري

جميع المباريات

إعلان

المقاولون العرب يتعاقد مع نجم الأهلى السابق

07:19 م الإثنين 20 يناير 2025

نادي المقاولون العرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عمرو بركات، نجم نادي القناة والأهلي ومصر المقاصة السابق، لمدة موسم ونصف.

وجاء التعاقد بعد الاتفاق على المقابل المادي بين الأطراف، بحضور وكلاء اللاعب أحمد عادل وسمير الحاوي. وكانت إدارة القلعة الحمراء تعاقدت مع بركات في يناير 2017، لتتم إعارته بعد ذلك إلى صفوف الشباب السعودي.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بنادي المقاولون العرب لمواجهة القناة يوم الاثنين المقبل الموافق 3 فبراير ضمن منافسات دوري المحترفين.

ويحتل الفريق الكروي بنادي المقاولون المركز الثاني بجدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن وادي دجلة المتصدر.

المقاولون العرب عمرو بركات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديو| مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمبنى الكونجرس
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟