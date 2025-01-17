مصدر يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع لاعب الأهلي الشاب

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تلقي اللاعب بلال عطية، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، عرضًا من قبل برشلونة الإسباني.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب تلقى عرض لقضاء فترة معايشة في صفوف برشلونة الإسباني، بجانب عرض لقضاء فترة معايشة بصفوف إسبانيول الإسباني أيضًا".

وأضاف: "الأهلي ينتظر فترة التوقف الخاصة بمسابقة الناشئين مواليد 2008، للحسم ذهاب اللاعب خاصة وأنها فترة معايشة وليس بيع أو إعارة".

وكان بلال عطية شارك في مباراة الأهلي مواليد 2008 أمام نظيره المقاولون العرب اليوم، والتي انتهت بهدفين دون مقابل لصالح المارد الأحمر، نجح خلالها عطية في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر.

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