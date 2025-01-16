مباراة الجونة تسجل رقمًا تاريخيًا لمارسيل كولر مع الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحقيق الأرقام المميزة والتاريخية رفقة المارد الأحمر في مختلف البطولات، منذ توليه القيادة الفنية للفريق.

وقاد السويسري مارسيل كولر النادي الأهلي أمس الأربعاء، لتحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

مارسيل كولر يحقق رقمًا تاريخياً بعد الفوز على الجونة

وبقيادة الأهلي للفوز على فريق الجونة بهدفين دون مقابل نجح مارسيل كولر في الوصل إلى الفوز رقم 100 في مشواره كمدير فني للنادي الأهلي بمختلف البطولات.

ورفع الأهلي رصيده بالفوز على حساب الجونة أمس بنتيجة هدفين دون مقابل، في رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز صاحب الـ 17 نقطة.

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي

وتولى السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للنادي الأهلي، في سبتمبر 2022 ويرتبط بعقد مع الفريق حتى عام 2026.

وقاد كولر الفريق في 143 مباراة بمختلف البطولات، منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر مع الفريق، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 10 مباراة، تلقى الهزيمة في 16 مباراة، فيما حضر التعادل بين الفريقين في 27 مباراة.

وأحرز لاعبو المارد الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 284 هدفًا، فيما تلقت شباكهم 110 هدفًا في مختلف البطولات.

ألقاب مارسيل كولر مع الأهلي

ومنذ تولي المدير الفني السويسري القيادة الفنية للفريق، نجح في حصد 10 بطولات، بواقع 4 بطولات لكأس السوبر المصري، لقبين لكلاً من دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري وكأس مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فريق أورلاندو بيراتس يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي ضمن الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ستاد أبيدجان في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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