لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

1 0
21:00

مازيمبي

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
19:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

2 3
21:30

باير ليفركوزن

جميع المباريات

إعلان

صدمة للزمالك في صفقة أجنبية بالانتقالات الشتوية

11:16 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عادل بولبينة لاعب فريق بارادو
  • عرض 7 صورة
    الجزائري عادل بولبينة 1
  • عرض 7 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 7 صورة
    الجزائري عادل بولبينة
  • عرض 7 صورة
    عادل بولبينة
  • عرض 7 صورة
    عادل بولبينة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قال المتحدث باسم نادي بارادو الجزائري، مراد بونفوف، إن نادي الزمالك أرسل عرضًا رسميًا لهم لضم لاعب فريقهم عادل بولبينة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المتحدث باسم نادي بارادو، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، إلى أنهم تلقوا كذلك عروضًا خليجية لضم اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ولكنه يحلم بالاحتراف الأوروبي.

وأضاف بونفوف:"الزمالك كان مهتمًا بصورة كبيرة بضم اللاعب ولكن بولبينة لديه أهداف أخرى والموسم الحالي قد يكون الأخير ثم سيحترف في أوروبا"، مشددًا على أنهم لن يسمحوا برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر شارك مع فريقه بالموسم الجاري بـ 13 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

مفاجآة بشأن مستقبل يحيى عطية الله مع الأهلي بعد إصابته

عادل بولبينة الزمالك صفقات الزمالك نادي بارادو الجزائري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي ضد ستاد أبيدجان.. مصدر يكشف آخر استعدادات كولر

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا