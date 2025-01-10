صدمة للزمالك في صفقة أجنبية بالانتقالات الشتوية

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قال المتحدث باسم نادي بارادو الجزائري، مراد بونفوف، إن نادي الزمالك أرسل عرضًا رسميًا لهم لضم لاعب فريقهم عادل بولبينة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المتحدث باسم نادي بارادو، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، إلى أنهم تلقوا كذلك عروضًا خليجية لضم اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ولكنه يحلم بالاحتراف الأوروبي.

وأضاف بونفوف:"الزمالك كان مهتمًا بصورة كبيرة بضم اللاعب ولكن بولبينة لديه أهداف أخرى والموسم الحالي قد يكون الأخير ثم سيحترف في أوروبا"، مشددًا على أنهم لن يسمحوا برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيسر شارك مع فريقه بالموسم الجاري بـ 13 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3.

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مفاجآة بشأن مستقبل يحيى عطية الله مع الأهلي بعد إصابته