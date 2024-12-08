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أيمن الشريعي يكشف سبب موافقته على تأجيل مباراة إنبي والأهلي

12:55 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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    أيمن الشريعي
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    أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، سبب موافقته على تأجيل مباراة فريقه ونظيره الأهلي.

وكان من المقرر أن يحل إنبي ضيفًا على نظيره الأهلي عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصري.

وأوضح الشريعي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس 2، مساء أمس السبت، أن سبب موافقته على تأجيل المباراة تواصل رئيس الرابطة أحمد دياب معه، مضيفًا:"المباراة إذا كانت في الدوري فلن تؤجل".

وأتم رئيس نادي إنبي تصريحاته بالتنويه إلى أن النظام الحالي لكأس الرابطة يمنحهم فرصة لتصعيد لاعبين شباب للمشاركة واكتساب الخبرة.

يذكر أن الأهلي كان قد تقدم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية لتأجيل مباراة إنبي بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

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إنبي والأهلي أيمن الشريعي إنبي كأس الرابطة للأندية
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