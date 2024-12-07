أسباب اضطرارية.. الأهلي يطلب تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة

كتب - محمد القرش:

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، تأجيل مباراته الأولى في كأس الرابطة، مع شرح الأسباب الاضطرارية.

وأوضح الأهلي في بيانه الظروف الطارئة التي ترتب عليها ضرورة سفر بعثة الفريق إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، من أجل المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وجاء بيان الأهلي كالتالي: "أرسل النادي خطابًا إلى رابطة الأندية المحترفة يتضمن الظروف الطارئة التي ترتب عليها ضرورة سفر بعثة الأهلي إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"".

وأضاف: "ذلك التزاما بلائحة البطولة وتنفيذا للالتزامات التي أقرها "فيفا" قبل مباراته المحدد لها 14 ديسمبر الحالي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي".

وأكد النادي في ذات الخطاب على أن موعد السفر الذي تحدد للظروف الطارئة يتعارض مع المباراة الأولى للأهلي في كأس الرابطة التي تحدد لها نفس اليوم.".

واختتم: "وعليه فإن الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، بل والإفريقية بأسرها في مونديال الأندية، يطلب مساندة رابطة الأندية المحترفة وتأجيل مباراته في كأس الرابطة يوم 10 ديسمبر؛ نظرا لرغبة وحرص النادي الشديد على المشاركة في البطولة والتي تأتي بين الأولويات هذا الموسم".

وكان من المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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