17 صورة ترصد احتفال محمد ربيعة وسط أهله قبل زفافه بكفر الشيخ
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كفر الشيخ - إسلام عمار:
يحتفل لاعب سموحة والمنتخب الوطني محمد ربيعة اليوم الثلاثاء بحفل زفافه بعدما تم تأجيله بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الماضي تحت قيادة حسام حسن.
وحرص أصدقاء وأقارب اللاعب على التواجد مبكرًا بالمكان الذي خصصه للاحتفال بزفافه.
ورصدت عدسة مصراوي 17 صورة من احتفالات محمد ربيعة وسط أهله بكفر الشيخ بمناسبة حفل زفافه.
صاحب الـ 28 عاماً شارك بقميص سموحة خلال الموسم الجاري بـ 4 مباريات ببطولة الدوري.
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