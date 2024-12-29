بسبب الأهلي.. جماهير الزمالك تهتف ضد الحكم أمين عمر (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد

وجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لمساندة الفارس الأبيض في مواجهته أمام الاتحاد السكندري هتافات ضد أمين عمر حكم الساحة.

وهتفت جماهير الأبيض في لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى :" أنا غاوي أنا غاوي، أمين عمر أهلاوي".

وحقق الفريق الكروي بالقلعة البيضاء فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.