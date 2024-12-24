"ليس لخلاف مع المدرب".. السويحلي الليبي يكشف سبب فسخ تعاقد محمود علاء

مدرب الدنمارك السابق: وسام أبو علي لم يظهر لنا بمستواه مع الأهلي..

"مقابل 1.3 مليون يورو سنويًا".. الكشف عن اتفاق الأهلي مع تريزيجيه

"تم التواصل الرسمي معه".. مصدر يوضح لمصراوي موقف محمد عبدالمنعم من

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وليد الترهوني مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي حقيقة ما تردد عن فسخ مدافع الزمالك والاتحاد السكندري السابق محمود علاء لتعاقده مع النادي لخلافات مع مدرب الفريق.

وقال الترهوني في تصريحات عقب القناة الأولى اليوم الثلاثاء:"اللاعب طلب الرحيل بسبب ظروف أسرية خاصة وتم فسخ العقد وكل ما تردد عن وجود خلاف بينه والجهاز الفني للفريق غير صحيح تماماً".

ودلل مدير الكرة في النادي الليبي على تصريحاته بالتشديد على أن الجهاز الفني هو من طلب التعاقد مع محمود علاء.

وأتم مدير الكرة بنادي السويحلي تصريحاته بقوله:"كنا نتمنى استمرار اللاعب معنا لأننا على المستوى الفني خسرنا لاعب كبير وبقدرات مميزة".

وكان محمود علاء انتقل إلى فريق السويحلي الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

مدرب الدنمارك السابق: وسام أبو علي لم يظهر لنا بمستواه مع الأهلي.. وإمام عاشور خليفة صلاح