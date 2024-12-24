"تجمع اللاعبين والجماهير".. الأهلي يوجه هذه الرسالة عقب مباراة شباب بلوزداد - صورة

كتب ـ محمد الميموني:

نشرت الحسابات الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين، رسالة تم ربطها بما حدث عقب مباراة فريقها وشباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الأهلي بسداسية مقابل هدف على نظيره شباب بلوزداد مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشرت حسابات الأهلي صورة تُظهِر اللاعبين والجماهير، مُذيلة إياها بتعليق:"معا لا نقهر، عائلة واحدة".

يذكر أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد قد شهدت بعض المشادات بين الجماهير واللاعبين قبل وبعد نهاية المباراة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

رد حاسم من نادي الشمال القطري على اقتراب نجمه من الأهلي - خاص