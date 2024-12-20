“بعد وفاتها بأيام".. الحضري يتذكر والدته برسالة مؤثرة (صور)

كتبت - نهى خورشيد

وجه عصام الحضري حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة مؤثرة إلى والدته بعد أيام من وفاتها.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"علمتيني يا أمي معنى السعادة، وأهديتيني من طيبة قلبك، امي هي باب للجنة والجنة تحت أقدام الأمهات يشهد الله ما سمعت عنها الا كل خير".

وأضاف:"اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارهما، وأهلاً خيراً من أهلهما، وأدخلها الجنة بغير حساب، وأعذها من عذاب القبر، اللهم واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم مد لها في قبرها مد بصرها اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أفسح لها في قبرها برحمتك يا أرحم الرحمين".

وكان الحضري أعلن يوم الأحد الماضي وفاة والدته بعد صراع مع المرض.