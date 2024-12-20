لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الجونة

1 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

فاركو

1 1
20:00

زد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

بلد الوليد

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

“بعد وفاتها بأيام".. الحضري يتذكر والدته برسالة مؤثرة (صور)

08:25 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عصام الحضري يرثي والدته
  • عرض 3 صورة
    عصام الحضري يرثي والدته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

وجه عصام الحضري حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة مؤثرة إلى والدته بعد أيام من وفاتها.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"علمتيني يا أمي معنى السعادة، وأهديتيني من طيبة قلبك، امي هي باب للجنة والجنة تحت أقدام الأمهات يشهد الله ما سمعت عنها الا كل خير".

وأضاف:"اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارهما، وأهلاً خيراً من أهلهما، وأدخلها الجنة بغير حساب، وأعذها من عذاب القبر، اللهم واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم مد لها في قبرها مد بصرها اللهم أنزل على قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أفسح لها في قبرها برحمتك يا أرحم الرحمين".

وكان الحضري أعلن يوم الأحد الماضي وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

عصام الحضري والدة عصام الحضري رثاء الحضري لوالدته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
بعد دهسه 3 أشخاص.. تطورات جديدة بشأن قضية اللاعب رجب عمران
مدن كاملة ومناطق حيوية.. تفاصيل قطع مياه الشرب والكهرباء غدًا السبت في 6 محافظات