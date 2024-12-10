بحضور نجوم الأهلي..الإسكندرية للبترول يوقع بروتوكول تعاون مع نادي القرن

كتب ـ إسلام عمار:

أعلن نادي الاسكندرية للبترول، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النادي الأهلي لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية فى مجال الرياضة.

ووفق البيان الصادر عن نادي الإسكندرية للبترول، اليوم الإثنين، أكدت إدارة النادي أن توقيع البروتوكول مع إدارة النادي الأهلي يأتي فى إطار حرص النادي السكندري على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة الرياضية بين النادي الأهلي ونادى الاسكندرية للبترول لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجال الرياضة.

وكشف البيان عن البروتوكول وقعه الكابتن هشام حميدو، رئيس نادي الاسكندرية للبترول مع نجوم النادي الأهلي السابق الكابتن حسام غالي، بحضور نجمي النادي السابقين الكابتن بدر رجب، و الكابتن وليد سليمان.

وقالت إدارة النادي عبر البيان إن البروتوكول يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في الرياضية وتأهيل الطرفين علميًا ورياضيًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك تأكيدًا لدور نادي الاسكندرية للبترول في النهوض بالمستوى العلمى والثقافى فى مجال الرياضة وتعزيز التعاون المشترك بعد انتقال اللاعب محمد محمد عبد السلام مواليد 2011 للنادى الاهلي.