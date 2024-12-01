"في سيارة الإسعاف".. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية خلال مواجهة البنك الأهلي والأهلي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

كتب - يوسف محمد:

تعرض أحمد ياسر يان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي للإصابة، خلال مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في الدوري.

ويلاقي البنك الأهلي حالياً نظيره الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري.

وبحلول الدقيقة 35 تعرض مهاجم فريق البنك الأهلي أحمد ياسر ريان، لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل مع مدافع النادي الأهلي خالد عبد الفتاح، ليخرج من الملعب ويتم نقله في سيارة الإٍسعاف إلى المستشفى لمعرفة حالته.

وقام المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بإخراج أحمد ياسر ريان ودخول بدلاً منه اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو.

وكان الشوط الأول بين الأهلي والبنك الأهلي، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.