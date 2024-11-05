عودة لاعب الفريق.. مصدر يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة زد

كتبت-مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة زد، في الثامنة مساء الخميس المقبل، في الدوري المصري.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، موقف مصابي الأهلي قبل مباراة زد.

وقال المصدر، إن عمرو السولية عاد إلى مران الأهلي بعد العودة من الإصابة، فيما اكتفى كريم نيدفيد بأدائه تدريبات في صالة الجيم بعد شكواه من آلام عضلية.

وأضاف المصدر، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عقد اجتماعا مع اللاعبين شرح فيه خطة الاستعداد للمباراة.

وواصل ياسر إبراهيم أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي، كذلك محمد هاني وعلي معلول قاما بالجري حول الملعب.

اقرأ أيضا:

"في مثل هذا اليوم".. الأهلي يسترجع ذكريات الخماسية في مرمى الزمالك 2021 (صور)