"في مثل هذا اليوم".. الأهلي يسترجع ذكريات الخماسية في مرمى الزمالك 2021 (صور)

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كتب - محمد القرش:

استرجع الحساب الرسمي للنادي الأهلي ذكريات خماسية الفريق في مرمى الزمالك بموسم 2021/22.

ونشر حساب الأهلي على منصة "إنستجرام" صور من المباراة، معلقا: "في مثل هذا اليوم عام 2021 .. خماسية حمراء في ديربي القاهرة".

يُذكر ان تلك المباراة أُقيمت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021/22، والتي فاز بها الأهلي على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب استاد القاهرة الدولي.

أبرز أحداث المباراة

سجل هدف الأهلي الأول، أبو جبل "هدف ذاتي" في الدقيقة 16

سجل هدف الأهلي الثاني، علي معلول في الدقيقة 20

سجل هدف الأهلي الثالث، محمد شريف في الدقيقة 25

سجل هدف الزمالك الأول، مصطفى فتحي في الدقيقة 51

سجل هدف الأهلي الرابع، أليو ديانج في الدقيقة 53

سجل هدف الأهلي الخامس، على معلول في الدقيقة 65

سجل هدف الزمالك الثاني، زيزو في الدقيقة 80

سجل هدف الزمالك الثالث، أشرف بن شرقي في الدقيقة 90

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