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مصطفي شوبير يهنئ أحمد طارق سليمان بمناسبة حفل زفافه

02:10 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024
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كتب - محمد الميموني :

حرص حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، على تهنئة زميله السابق بالفريق أحمد سليمان، بمناسبة حفل زفافه، الذي أقيم أمس الأحد، بأحد الفنادق في القاهرة.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة أحمد طارق سليمان في حفل الزفاف وعلق عليها: "الف مبروك يا عريس".

وأحمد طارق سليمان، هو نجل مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق وفريق المقاولون العرب الحالي طارق سليمان.

ويذكر أن أحمد طارق من خريجي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوفه في سبتمبر 2021.

ويلعب أحمد طارق سليمان حالياً، ضمن صفوف فريق بروكسي في دوري المحترفين المصري، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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