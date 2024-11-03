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بعد إعلان الزمالك.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها زيزو

10:33 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

أحمد سيد زيزو

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كتب-محمد خيري:

تأكد غياب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة.

وتعرض زيزو للإصابة خلال المشاركة مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي أول أمس الجمعة والتي حقق الأبيض الفوز بها بنتيجة (2/3)

وأعلن نادي الزمالك خلال الساعات الماضية أن الفحوصات التي خضع لها "زيزو" أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وتأكد غياب زيزو عن الزمالك في مواجهة سموحة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وأيضا هناك شكوك حول انضمام زيزو لقائمة منتخب مصر للمشاركة في مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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