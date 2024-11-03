تفاصيل عرض ألماني للتعاقد مع وسام أبو علي

كتبت-هند عواد

كشف مقدم البرامج خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل عرض من أحد الأندية الألمانية للتعاقد مع وسام أبو علي مهاجم الأهلي، في يناير المقبل.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "العرض الذي وصل للنادي الأهلي حتى الآن لا يوجد به أي تفاصيل مالية وهو استفسار عن إمكانية شراء اللاعب في يناير من عدمه".

وأضاف:"العرض من نادي منتصف جدول في الدوري الألماني، ولكن النادي الأهلي حتى الآن رافض الأمر ولكن تم عرض الملف على كولر المدير الفني".

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