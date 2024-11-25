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أول تعليق من زيدان بعد اتهامه بالترويج لإحدى شركات المراهنات

10:54 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    محمد زيدان وزوجته ميناس
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    محمد زيدان مع منتخب مصر
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    محمد زيدان مع جوتزة ورويس
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    محمد زيدان وزوجته ميناس (15)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ نجم الكرة المصرية محمد زيدان على اتهامه بالترويج لإحدى شركات المراهنات بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي، لإحدى شركات المراهنات.

وقال زيدان خلال مداخلة بفضائية المحور مساء اليوم الإثنين إنه يحصل بحكم شهرته على عروض إعلانية منها ما يوافق عليه وأخرى يرفضها ولكن تعاقده الحالي مع الشركة مختص بالترويج لمنصة رياضية ألمانية لتسليم الجوائز الخاصة بالتوقعات ودوره عباره عن قمصان بتوقيعه بجانب جوائز وكرات.

وأضاف اللاعب: "أنا رجل مسلم مصري أعرف ديني جيدًا وأعرف بلدي جيدًا وأعرف الصح من الخطأ فلن أدعوا للمراهنات ولم أراهن من قبل وأي شيء به حرمانية ابتعد عنه"، مشيرًا إلى أن العرض الذي وصله كان من 6 شهور.

وأتم زيدان تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يتابع المراهنات ولا يعرف إذا كانت الشركة مهتمة بذلك أم لا، مضيفًا: "لم اقل للناس ادفع أو راهن".

وكشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن أول تحرك من الوزارة بشأن الإعلان الذي قدمه محمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، لإحدى شركات المراهنات.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر 1": "وزارة الشباب والرياضة لم تمنح أي موقع مراهنات أي ترخيص وهذا ممنوع تمامًا والوزارة فتحت تحقيقًا بعد الإعلان الذي أجراه محمد زيدان لشركة المراهنات".

وأكمل: "بحثنا وجود أي شركات أو شخصيات مصرية شريكة لهذا الموقع ليتم منعها تمامًا وسحب ترخيصها، وهناك إجراءات تتم حاليا مع وزارة الاتصالات لحجب هذا الموقع ومواقع أخرى مثلها".

وأتم تصريحاته: "منعنا وجود إعلانات خاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لشركات مراهنات في مباريات دولية على أراضي مصر".

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محمد زيدان إعلان محمد زيدان شركات المراهنات
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