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طبيب الزمالك يُعلن طبيعة إصابة شيكابالا وناصر ماهر

03:11 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    إصابة محمود شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    إصابة شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    إصابة شيكابالا 1
  • عرض 10 صورة
    إصابة شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    إصابة محمود شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    إصابة محمود شيكابالا
  • عرض 10 صورة
    إصابة شيكابالا 1
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ثنائي فريقه محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر عقب إصابتهما في مباراة المصري.

وخسر فريق الزمالك بهدف نظيف على يد نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأوضح أسامة، عبر تصريحات أوردها المركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد، أن الفحوصات التي خضع لها شيكابالا أثبتت إصابة اللاعب بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

ونوه رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن الفحوصات التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق أثبتت إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد.

وأتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته بالتنويه إلى أن الثنائي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقي عند التاسعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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