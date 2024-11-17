جوميز: لست قلقاً من عقدي مع الزمالك.. وأتمنى تحقيق بطولة الدوري

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز إنه ليس قلقًا من تجديد عقده مع النادي.

ورفض جوميز في حوار أجرته معه صحيفة الرياضية السعودية ونشرته اليوم الأحد الرد عما إذا كانت إدارة الزمالك طلبت تجديد التعاقد معه من عدمه ولكنه اكتفى بقوله:"لا أقلق حول عقدي مع الزمالك ولدي الوقت الكافي لمناقشة هذا الأمر مع النادي".

وأوضح المدرب البرتغالي أنه يتمنى تحقيق بطولة الدوري مع الزمالك قائلًا:"هذا يترتب عليه التركيز والعمل بشكل أكبر، وإن حققت هذا الهدف فسيكون أمرًا رائعًا ومميزًا في تاريخي".

وأبدى كذلك مدرب الزمالك سعادته بتحقيق لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما بالعاصمة السعودية، الرياض.

وكان الزمالك قد تعاقد مع جوميز في فبراير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم.

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