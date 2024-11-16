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بعد حكم حبسه مع إيقاف التنفيذ.. ماذا ينتظر فتوح مع الزمالك خلال الفترة المقبلة؟

07:53 م السبت 16 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر، الحكم على لاعب الزمالك أحمد فتوح بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ويتساءل عدد من مشجعي كرة القدم عن ما الذي ينتظر فتوح بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وبهذا الحكم انتهت أزمة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بعد التصالح مع أسرة المتوفي في جريمة القتل الخطأ، حيث تضمن حكم السجن لمدة عام (إيقاف التنفيذ).

ويمكن لفتوح الآن المشاركة في أي مباراة مع الزمالك، حتى إن كانت خارج الأراضي المصرية، بعد منعه من السفر إلى ليبيا لمواجهة النصر وديا.

وأول مباراة لنادي الزمالك خارج مصر ستكون ضد إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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