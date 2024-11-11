اتهام بالنصب وحادث سير.. 5 نجوم كرة قدم في أزمات قانونية خلال 92 يوماً

كتبت - نهى خورشيد

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهد الوسط الرياضي المصري موجة من القضايا التي أتهم بها عدد كبير من نجوم كرة القدم، بما في ذلك لاعبي "القطبين الأهلي والزمالك".

وأثارت حكايات النجوم المصرية ضجة واسعة خاصة بعد مثول العديد منهم أمام القضاء في مصر وخارجها، على خلفية اتهامات متنوعة.

ويعرض "مصراوي" في السطور القادمة حكايات نجوم الرياضة أمام القضاء:

اعتداء نجم الأحمر وبرئة سريعة

وكانت البداية مع أحمد عادل نجم النادي الأهلي السابق، إذ تم احتجازه داخل أحد أقسام الساحل الشمالي بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين، لتقرر نيابة العالمين إخلاء سبيله بعد فترة قصيرة.

قتل ومخدرات فتوح

وكانت القضية الأشهر والتي أثارت جدل الشارع الرياضي المصري لفترة طويلة، هي واقعة أحمد فتوح مدافع الزمالك ومنتخب مصر، بعدما تسبب في قتل أحد أفراد الشرطة وتحويل جثته إلى أشلاء.

وذكرت تحقيقات النيابة، أن فتوح كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر، واستمرت القضية نحو شهرين إلى أن وافقت عائلة الضحية على التصالح بعد دفعه دية.

ثلاثي الأبيض والمحاكم الإماراتية

وفي مباراة نصف نهائي السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات بين الزمالك وبيراميدز، شهدت المباراة حادثة اعتداء من قبل ثلاثي الزمالك، نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد، على أحد أفراد الأمن بعد منعه أحدهم من النزول إلى أرضية الملعب.

قررت محكمة أبوظبي معاقبة اللاعبين بالحبس وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف درهم.

وبعد تدخل وزارة الشباب والاتحاد المصري لكرة القدم، صدر قرارا بالعفو عن اللاعبين.

اتهامات بالنصب للغزال وتراكم قضايا

آخر هذه القضايا، للنجم علي غزال، لاعب المنتخب المصري السابق، الذي ألقي القبض عليه اليوم الاثنين بتهمة النصب على عدد كبير من لاعبي كرة القدم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى تهربه من تنفيذ 26 حكماً قضائياً.

ولا زالت النيابة تحقق مع اللاعب، ولم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات معه حتى الآن.