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الإسماعيلي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة إيقاف ترخيص مشاركته بالدوري

02:28 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    عصام صبحي لاعب الإسماعيلي (1)
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    الزمالك والإسماعيلي
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كتبت-هند عواد:

كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، حقيقة إيقاف ترخيص مشاركة الفريق في الدوري المصري، بسبب مديونية مستحقة لنادي النجوم.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عبر الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أنه تم إيقاف ترخيص المشاركة بالدوري المصري الممتاز عن الإسماعيلي، لعدم التزامه بسداد المديونية المستحقة لنادي النجوم والصادر بها حكم نهائي بات من المحكمة الرياضية، منذ فبراير 2020.

وقال عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مجرد موضوع مطروح وفي طريقه إلى الحل، لا يوجد شئ رسمي".

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محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي مشاركة الإسماعيلي بالدوري إيقاف ترخيص مشاركة الإسماعيلي بالدوري مديونية مستحقة لنادي النجوم
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