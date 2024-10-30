الإسماعيلي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة إيقاف ترخيص مشاركته بالدوري

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كتبت-هند عواد:

كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، حقيقة إيقاف ترخيص مشاركة الفريق في الدوري المصري، بسبب مديونية مستحقة لنادي النجوم.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، عبر الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك"، أنه تم إيقاف ترخيص المشاركة بالدوري المصري الممتاز عن الإسماعيلي، لعدم التزامه بسداد المديونية المستحقة لنادي النجوم والصادر بها حكم نهائي بات من المحكمة الرياضية، منذ فبراير 2020.

وقال عبد المسيح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مجرد موضوع مطروح وفي طريقه إلى الحل، لا يوجد شئ رسمي".

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