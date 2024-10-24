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إصابة لاعب الأهلي خلال الاحماءات قبل انطلاق مباراة نهائي السوبر المصري

08:20 م الخميس 24 أكتوبر 2024

لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره الزمالك اليوم، في إطار نهائي كأس السوبر المصرى، بالإمارات.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

وشهدت احماءات لاعبي النادي الأهلي قبل بداية المباراة، تعرض لاعب وسط الفريق مروان عطية للإصابة في القدم، مما أدى إلى نزول الجهاز الطبي للفريق، قبل أن يقوم اللاعب ويستكمل الاحماءات بشكل طبيعي.

وكان الأهلي صعد إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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