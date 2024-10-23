تغطية خاصة.. استمرار حبس ثلاثي الزمالك في الإمارات (صور وفيديو)

متابعة-هند عواد – محمد خيري:

يخضع ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى محاكمة عاجلة، اليوم الأربعاء، بتهمة التعدي على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز، بنصف نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويعرض مصراوي متابعة لتطورات محاكمة الثلاثي في السطور التالية:

"حبس 6 أشهر".. محامي بالإمارات يفجر مفاجأة بشأن مصير ثلاثي الزمالك

كشف نصر بشير المحامي المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، مصير ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبدالواحد السيد مدير الكرة، والذين يخضعون للمحاكمة اليوم، بتهمة التعدي على فرد أمن بعد لقاء بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

جلسة عاجلة للحكم.. تطورات احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات

ينتظر ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات جلسة الحكم اليوم الأربعاء، بعد تحويلهم من النيابة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

استمرار حبسهم.. قرار عاجل من المحكمة بشأن ثلاثي الزمالك في الإمارات

قررت سلطات المحكمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تأجيل قضية ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبدالواحد السيد، بشأن التعدي على أفراد الأمن منظمي مباراة بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد اتهامهم.. ما عقوبة ثلاثي الزمالك طبقا لقانون العقوبات الإماراتي؟ (صور)

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول صورة لثلاثي الزمالك أثناء جلسة التحقيق في أبو ظبي

حصل موقع مصراوي على أول صورة لثلاثي نادي الزمالك، أثناء أولى جلسات محاكمتهم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ننشر نص قرار المحكمة بشأن استمرار حبس ثلاثي الزمالك (صورة)

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بتأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول رد من الزمالك على استمرار حبس ثلاثي الفريق

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة إلى الفريق الكروي الأول قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر غدا الخميس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد اتهامهم.. ما عقوبة ثلاثي الزمالك طبقا لقانون العقوبات الإماراتي؟ (صور)

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات القانون الإماراتي بعد تسريب صور لاعبي الزمالك

ينشر موقع مصراوي، مواد القانون الإماراتي، الخاصة بتسريب الصور بدون وجه حق، في القضايا. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هاني حتحوت يكشف مفاجأة بشأن محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

أكد الإعلامي هاني حتحوت، على إقامة جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، غداً الخميس. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد أنباء تقديم موعد الجلسة.. مصدر يكشف موقف الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الفريق مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبد الواحد السيد، في دولة الإمار ت على خلفية ما بدر بعد مباراة نصف نهائي السوبر بين الزمالك وبيراميدز. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا