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"لم ترصده كاميرا المباراة".. جوميز يستعد للأهلي في نهائي السوبر المصري بطريقته الخاصة

09:41 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    جوميز وجهازه الفني في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
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القاهرة ـ مصراوي:

بدأ المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز وجهازه الفنية الاستعدادا لنهائي كأس السوبر المصري بصورة مبكرة.

الزمالك كان قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعدما فاز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما عصر يوم أمس الأحد.

وبدأ جوميز التحضير مبكراً للنهائي؛ إذ تواجد بمدرجات ملعب مباراة الأهلي وسيراميكا مساء يوم أمس وجهازه الفني لدراسة الخصمين.

وفاز الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) ليكون هو الطرف الثاني الذي سيواجه الزمالك في النهائي.

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