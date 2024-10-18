"يد وناشئين وكرة نسائية".. الأهلي يبسط سيطرته على مبارياته أمام الزمالك في أكتوبر

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

القاهرة ـ مصراوي:

واصل النادي الأهلي بسط سيطرته على المواجهات التي تجمع فرقه بالألعاب المختلفة بغريمه الزمالك خلال شهر أكتوبر الجاري.

كرة اليد

وخطف فريق اليد بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد بفوز قاتل على نظيره الزمالك في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة بنتيجة 26-25.

كرة القدم للسيدات

وحقق فريق كرة القدم للأهلي سيدات فوزًا تاريخيًا مطلع شهر أكتوبر الجاري على نظيره الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بأول مشاركة لفريقيهما.

على مستوى الناشئين

وفاز ناشئو الأهلي مواليد 2009 على نظرائهم في الزمالك يوم السبت الماضي بهدف نظيف.

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