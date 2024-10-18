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"يد وناشئين وكرة نسائية".. الأهلي يبسط سيطرته على مبارياته أمام الزمالك في أكتوبر

09:27 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    احتفال لاعبات الأهلى بعد الفوز على الزمالك
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    احتفال تشاريتي روبين لاعبة الأهلي بهدفها في شباك الزمالك
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    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك
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    الأمريكية ميا لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك
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    الحكمة شاهندة المغربي من مباراة الأهلي والزمالك للسيدات
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    حبيبة عصام لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك
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    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة الزمالك
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    منة طارق من مباراة الأهلي والزمالك
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    أهلي والزمالك 2005
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    لقطات من مباراة الأهلي والزمالك 2009 (1)
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    لقطات من مباراة الأهلي والزمالك 2009 (3)
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    لقطات من مباراة الأهلي والزمالك 2009 (2)
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    الأهلي والزمالك مواليد 2009
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    مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2009
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    احتفال لاعبي الأهلي مواليد 2005 أمام الزمالك
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    قمة الأهلي والزمالك مواليد 2009
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    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد
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القاهرة ـ مصراوي:

واصل النادي الأهلي بسط سيطرته على المواجهات التي تجمع فرقه بالألعاب المختلفة بغريمه الزمالك خلال شهر أكتوبر الجاري.

كرة اليد

وخطف فريق اليد بالنادي الأهلي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد بفوز قاتل على نظيره الزمالك في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة بنتيجة 26-25.

كرة القدم للسيدات

وحقق فريق كرة القدم للأهلي سيدات فوزًا تاريخيًا مطلع شهر أكتوبر الجاري على نظيره الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بأول مشاركة لفريقيهما.

على مستوى الناشئين

وفاز ناشئو الأهلي مواليد 2009 على نظرائهم في الزمالك يوم السبت الماضي بهدف نظيف.

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