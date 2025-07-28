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"ورقة الغش" تتسبب في فوز منتخب إنجلترا ببطولة يورو 2025.. ما القصة؟

01:05 م الإثنين 28 يوليه 2025
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    هانا هامبتون حارسة مرمى منتخب إنجلترا (4)
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    هانا هامبتون حارسة مرمى منتخب إنجلترا (3)
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    هانا هامبتون حارسة مرمى منتخب إنجلترا (2)
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    هانا هامبتون حارسة مرمى منتخب إنجلترا (1)
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    هانا هامبتون حارسة مرمى منتخب إنجلترا ترتدي ورقة الغش
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كتب - محمد القرش:

حصد منتخب إنجلترا لقب بطولة يورو 2025 للكرة النسائية، بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وكانت حارسة مرمى منتخب الأسود الثلاثة، هانا هامبتون، بطلة المباراة النهائية بعد تصديها لركلتي جزاء من ماريونا كالدينتي وأيتانا بونماتي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي، أظهرت الكاميرات قطعة من الورق "ورقة الغش" مثبتة على ساعد هانا هامبتون من أجل معرفة اتجاهات التسديد المحتملة للاعبي الخصم.

وأتت خطة هامبتون بثمارها، حيث تصدت لركلتي جزاء، ومهدت الطريق لكلوي كيلي لتسجيل ركلة جزاء الفوز.

وقالت هانا بد الفوز بلقب يورو 2025 للمرة الثانية على التوالي: "هي لحظتنا، لقد دافعنا بثبات طوال الـ 120 دقيقة، وفعلنا ما يلزم لإبعاد إسبانيا عن مرمانا".

وأضافت: "هذا الفريق مذهل، لقد أظهرنا طوال هذه البطولة قدرتنا على العودة حتى لو تأخرنا بهدف، نتمتع بالشجاعة، ودماء إنجليزية تسري في عروقنا".

واختتمت حارسة المرمى: "نحن لا نتوقف أبدًا، بل نستمر في المضي قدمًا، وقد فعلنا ذلك مرة أخرى اليوم".

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يورو 2025 منتخب إنجلترا منتخب إنجلترا للكرة النسائية كرة نسائية إنجلترا ضد إسبانيا هانا هامبتون أيتانا بونماتي
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