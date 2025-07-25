فيديو أهداف مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

فاز فريق الأهلي بخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي التونسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة ضمن معسكر الأول في تونس.

وسجل خماسية الأهلي كل من: تريزيجيه في الدقيقتين (10 و 20)، محمد شريف بالدقيقة (46)، كريم فؤاد بالدقيقة (48) وأشرف بنشرقي بالدقيقة (65).

وكان الأهلي قد فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي في مباراته الأولى بمعسكره.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع نهاية المعسكر الخارجي في تونس.

ويمكنكم مشاهدة الأهداف الخمسة في مباراة الأهلي والبنزرتي عبر مقطع الفيديو التالي: