كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لاقى مقطع الفيديو للهدف الذي سجله ليونيل ميسي لفريقه إنتر ميامي الأمريكي في مرمى بورتو البرتغالي رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي لمخادعته للخصم.

الدقيقة كانت 54 حين حصل فريق إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء بورتو وكانت النتيجة حينها التعادل بهدف لكل فريق.

تقدم ميسي لتسديد الركلة الحرة المباشرة التي نجح في إرسالها بزاوية خدعت الحائط البشري وحارس مرمى فريق بورتو ليسجل الهدف الثاني لفريقه والذي أصبح هدف الفوز مع نهاية اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس ليحافظ على فرص ناديه في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وهو الهدف الذي يشبه هدفًا سجله نجم الأهلي ومصر السابق طاهر أبو زيد رفقة المنتخب الوطني بمرمى منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا 1986.

منتخب مصر حينها كان يلتقي بنظيره المغربي بدور نصف النهائي وكادت المباراة تنتهي بالتعادل السلبي ولكن حصل المنتخب على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة جزاء المغرب.

وتقدم طاهر أبو زيد لتسديد الركلة الحرة المباشرة والتي جاءت بالطريقة ذاتها التي سجل بها ميسي هدفه ولكن قبل 39 عاماً.

وتأهلت مصر بهذا الهدف إلى نهائي نسخة 1986 من كأس أمم أفريقيا ليتوّج المنتخب بالنهاية باللقب على حساب الكاميرون.

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