منافس الأهلي.. ميسي يشن هجومًا على زملائه ويقترب من الرحيل

كتب- محمد عبدالهادي:

يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، حالة من التوتر والغضب داخل فريقه بعد سوء النتائج التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وكان إنتر ميامي قد خسر أمس السبت، برباعية من نظيره مينيسوتا يونايتد التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

في هذا السياق، كشفت تقارير عالمية أن ميسي غاضب من سوء نتائج الفريق، حيث تلقى الهزيمة في 4 مباريات أخر 5 مواجهات خاضها، بجانب توديع بطولة كونكاكاف.

وأكد المحلل الأمريكي هيركوليس جوميز في تصريحات إعلامية أن ميسي أبدي غضبه من سوء مستوى بعض زملائه بالفريق، وعدم استجابة بعض اللاعبين لتمريراته.

من جانبه أكدت الشبكة العالمية أن ميسي بدأ الشعور بالإحباط، وأن فرصة استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة لا تتجاوز 50%.

ويستعد فريق إنتر ميامي لخوض بطولة كأس العالم للأندية بعد شهر، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.