مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
14:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 1
16:15

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

جنوى

جميع المباريات

إعلان

منافس الأهلي.. ميسي يشن هجومًا على زملائه ويقترب من الرحيل

03:45 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسى
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي 3
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي 1
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي 4
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الحالي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي - 135 مليون دولار (65 مليون على أرض الملعب، 70 مليون خارج الملعب)
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 60 مليون دولار
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي_4
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي ولويس سواريز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، حالة من التوتر والغضب داخل فريقه بعد سوء النتائج التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وكان إنتر ميامي قد خسر أمس السبت، برباعية من نظيره مينيسوتا يونايتد التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الأمريكي.

في هذا السياق، كشفت تقارير عالمية أن ميسي غاضب من سوء نتائج الفريق، حيث تلقى الهزيمة في 4 مباريات أخر 5 مواجهات خاضها، بجانب توديع بطولة كونكاكاف.

وأكد المحلل الأمريكي هيركوليس جوميز في تصريحات إعلامية أن ميسي أبدي غضبه من سوء مستوى بعض زملائه بالفريق، وعدم استجابة بعض اللاعبين لتمريراته.

من جانبه أكدت الشبكة العالمية أن ميسي بدأ الشعور بالإحباط، وأن فرصة استمراره مع الفريق في الفترة المقبلة لا تتجاوز 50%.

ويستعد فريق إنتر ميامي لخوض بطولة كأس العالم للأندية بعد شهر، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليونيل ميسي إنتر ميامي ميسي الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. ائتلاف الملاك يرفض الأجرة المحددة ويطالب برفعها لـ8 آلاف جنيه
البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط