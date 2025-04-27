تقرير يكشف عدد لاعبي الريال الذين تعرضوا للطرد عقب الخسارة أمام برشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن عدد اللاعبين بصفوف ريال مدريد الذين تعرضوا للطرد عقب مباراة فريقهم أمام نظيرهم برشلونة.

وخسر فريق ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين على يد نظيره برشلونة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، عبر تقرير له اليوم السبت، أن حكم المباراة أورد في تقريره أنه أشهر البطاقة الحمراء ضد لوكاس فاسكيز؛ للاعتراض ودخوله للملعب، فيما أشهر بطاقة حمراء للاعب بيلينجهام لاندفاعه بطريقة عنيفة ضدهم.

ولم تظهر البطاقتين لفاسكيز وبيلينجهام خلال المباراة بينما أشهر الحكم بطاقة حمراء لأنطونيو روديجير لإلقائه بزجاجة مياه تجاه الحكم وهو ما أظهرته كامير المباراة.

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