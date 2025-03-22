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ضربة قوية لسيدات الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر لكرة الطائرة

02:55 م السبت 22 مارس 2025
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    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (13)
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    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (21)
  • عرض 17 صورة
    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (20)
  • عرض 17 صورة
    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (14)
  • عرض 17 صورة
    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (15)
  • عرض 17 صورة
    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (16)
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    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (17)
  • عرض 17 صورة
    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (18)
  • عرض 17 صورة
    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (4)
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    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (7)
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    أبرز المعلومات عن تاتيانا بوكان محترفة طائرة الأهلي (11)
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    محترفة الأهلي تاتيانا بوكان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي غياب محترفته تاتيانا بوكان عن مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره الزمالك على صالة حسن مصطفى في تمام الساعة العاشرة والنصف؛ إذ من المقرر أن تنقل المباراة على قناة الأهلي وأون تايم سبورتس 2.

وكانت تاتيانا بوكان قد تعرضت لإصابة بقطع في وتر مشط القدم خلال مباراة الأهلي أمام نظيره سبورتنج مساء أمس بدور نصف النهائي.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن ابراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق قد عقد أكثر من جلسة جلسة مع اللاعبات للتحدث حول خطة اللعب، وطالبهن بالقتال على كل نقطة وضرورة التركيز في المباراة.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد تأهل إلى النهائي على حساب سبورتنج بعد الفوز بنتيجة 3-0.

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