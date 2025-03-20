سيدات الزمالك تواجهن الأهلي من دون مدرب.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في "ديربي القاهرة"، مساء غدا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتعتبر هذه القمة الثانية بين سيدات الأهلي والزمالك، وذلك في الظهور الأول لهما في الدوري المصري، وبعد لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

ويخوض الزمالك مباراة الأهلي، من دون عادل حسين مدرب الفريق ومساعد المدرب حسام محمد، لتعرضهما للإيقاف لمدة 8 مباريات، بسبب أحداث مباراة مودرن سبورت السابقة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف عادل حسين وحسام محمد، لمدة 8 مباريات، بسبب الطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار والنزول أرض الملعب.

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