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سيدات الزمالك تواجهن الأهلي من دون مدرب.. ما القصة؟

03:02 م الخميس 20 مارس 2025
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    احتفال تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات مع حبيبة عصام_6
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    احتفال تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات والفلسطينية نادين محمد_3
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    احتفال تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات والفلسطينية نادين محمد.webp_4
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    احتفال تشاريتي روبين بهدفها في شباك الزمالك
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    احتفال تشاريتي روبين لاعبة الأهلي بهدفها في شباك الزمالك
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    احتفال تشاريتي روبين بهدفها في شباك الزمالك1
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    تشاريتي روبين محترفة النادي الأهلي
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    سالميزي لاعبة الزمالك تصل إلى ملعب المباراة_1
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 15 صورة
    سالميزي لاعبة الزمالك
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    ميرال خضر رفقة سالميزي لاعبة الزمالك
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في "ديربي القاهرة"، مساء غدا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتعتبر هذه القمة الثانية بين سيدات الأهلي والزمالك، وذلك في الظهور الأول لهما في الدوري المصري، وبعد لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

ويخوض الزمالك مباراة الأهلي، من دون عادل حسين مدرب الفريق ومساعد المدرب حسام محمد، لتعرضهما للإيقاف لمدة 8 مباريات، بسبب أحداث مباراة مودرن سبورت السابقة.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف عادل حسين وحسام محمد، لمدة 8 مباريات، بسبب الطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار والنزول أرض الملعب.

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