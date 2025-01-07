"بينها سوبر إيطالي وكأس إسبانيا".. أهداف مباريات الإثنين بالبطولات المختلفة

أقيمت يوم أمس الإثنين عدة مباريات الهامة نستعرض أهدافها خلال السطور التالية بالفيديو:

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون 0 - 3 نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر 2 - 3 ميلان

كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفا مينيرا 0 - 5 ريال مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الرائد 1 - 1 الجبلين (4-3) ركلات ترجيح

الشباب 2 - 1 الفيحاء

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