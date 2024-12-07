10 صور فوز سيدات الأهلى على بيراميدز 6_1

كتب - يوسف محمد:

فوز تمكن فريق سيدات كرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات.

وأحرز سداسية المارد الأحمر في اللقاء كلا من، حبيبة عصام ثلاثة أهداف "هاتريك" وشارتي روبن، نادين غازي، واختتمت الفلسطينية نادين محمد الهدف السادس.

وشهدت المباراة العديد من اللقطات المميزة، أبرزها احتفال اللاعبة نادين محمد، صاحبة الهدف السادس بعلامة النصر، لدعم القضية الفلسطينية.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من 9 مباريات، فيما فيما توقف رصيد بيراميدز، عند النقطة الـ 12.

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