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10 صور فوز سيدات الأهلى على بيراميدز 6_1

01:20 ص السبت 07 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة سيدات الأهلي أمام بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز سيدات أمس
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز أمس للسيدات
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز 1
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وبيراميدز للسيدات
  • عرض 15 صورة
    سيدات الأهلي
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    مباراة الأهلي وبيراميدز
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    الأهلي وبيراميدز 3
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    الأهلي وبيراميدز 2
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    الأهلي وبيراميدز 1
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    احتفال لاعبات الأهلي
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    الأهلي وبيراميدز
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    سيدات الأهلي تفوز على بيراميدز
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    إحماء اللاعبات قبل المباراة
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كتب - يوسف محمد:

فوز تمكن فريق سيدات كرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، في الجولة العاشرة من الدوري المصري للسيدات.

وأحرز سداسية المارد الأحمر في اللقاء كلا من، حبيبة عصام ثلاثة أهداف "هاتريك" وشارتي روبن، نادين غازي، واختتمت الفلسطينية نادين محمد الهدف السادس.

وشهدت المباراة العديد من اللقطات المميزة، أبرزها احتفال اللاعبة نادين محمد، صاحبة الهدف السادس بعلامة النصر، لدعم القضية الفلسطينية.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 27 نقطة من 9 مباريات، فيما فيما توقف رصيد بيراميدز، عند النقطة الـ 12.

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بيراميدز الأهلي سيدات كرة القدم الدوري المصري للسيدات نادين محمد القضية الفلسطينية
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