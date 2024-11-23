"من توت عنخ آمون لـ مسار".. رحلة نادي امتلكه نجم الأهلي الحالي

كتبت-هند عواد:

أصبح اسم "مسار" لامعا في كرة القدم المصرية، بعد إنجاز فريق السيدات بالنادي في المشاركة الأولى لهن بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، كذلك صعود فريق الرجال من القسم الثالث إلى الثاني.

كانت البداية عام 2019، عندما قرر طاهر محمد طاهر نجم الأهلي الحالي، تأسيس نادي توت عنخ آمون، وفقا لما ذكره مصدر في تصريح خاص لمصراوي.

وبدأت فريق توت عنخ آمون للرجال، في دوري القسم الرابع، فيما بدأ الفريق النسائي في القسم الثاني، حتى تمكن من الصعود إلى الممتاز، عام 2022.

ظلت علاقة طاهر محمد طاهر مستمرة مع الفريق، حتى نوفمبر 2022، عندما استحوذت أكاديمية "Right To Dream" المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور على نادي توت عنخ آمون.

وعلى الرغم من بيع طاهر محمد طاهر للنادي، إلا أنه ظهر في أكثر من مناسبة خاصة بفريق السيدات، الذي صنع التاريخ في موسمين فقط بالممتاز، وفاز بلقبين كأس مصر ولقب دوري وحصد ميدالية برونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وظهر طاهر محمد طاهر، في أول بطولة حصدها فريق السيدات، وهي كأس مصر على حساب الأميرية، في الموسم قبل الماضي، ونشرت إحدى اللاعبات صورتها رفقته.

وبعدها تمكن الفريق من خوض بطولة السوبر المصري ضد وادي دجلة الأكثر تتويجا بالبطولات، وبالتحديد في أكتوبر 2023، وحضر طاهر المباراة التي خسرها توت بنتيجة 2-1، وظهر في المدرجات مرتديا قبعة.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر طاهر محمد طاهر مع فريق السيدات، اللواتي تمكن من حصد لقب الدوري المصري والفوز بكأس مصر على حساب وادي دجلة، وأخيرا حصد المركز الثالث في دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ومن جانيه، تمكن فريق الرجال من الصعود إلى القسم الثالث، وفي فبراير الماضي 2024، حصد الفريق بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، ويخوض الموسم بحلم التأهل لدوري المحترفين، ثم الممتاز.

وفي الذكرى الـ25 لتأسيس مجموعة رايت تو دريم، قبل شهرين، تم الكشف عن هوية جديدة لنادي توت عنخ آمون وتغيير اسمه لنادي مسار FC.

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